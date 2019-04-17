Выборы губернатора в России стали формальной процедурой «избираемости»

Издание «Новые известия» попыталось разобраться – зачем нужна формальная процедура «избираемости», если Москва до сих пор придерживается линии полного контроля.

По факту, кандидаты в губернаторы, которые выдвигаются на всенародное голосование не имеют никакой конкуренции. При этом явка на такие выборы очень низкая.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что низкая явка говорит о том, что люди не воспринимают избирательный процесс как возможность что-то кардинально изменить.

С другой стороны, задача государства – повышать электоральную культуру и создавать предпосылки для лучшей возможности для граждан проявить свои электоральные права. И в этом плане необходимо совершенствовать саму процедуру, говорит Добромелов.

Однако не все эксперты согласны с ним. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев убежден, что проблемы в низком показателе явки избирателей нет:

Я не вижу никаких проблем в том, что явка снижается до естественной, без административных перегибов, без нагона избирателей, без всякого рода махинаций, фальсификаций, подкупов и прочего. Большинство жителей мира политически индифферентны, апатичны и пассивны. Заставлять их быть гражданами, наверное, не стоит, уверен политолог.

«Сушить явку» - вот основной тренд 2018 года. На языке политтехнологов это приём, суть которого в том, чтобы голосовало меньше людей, дабы избежать неожиданностей, но с понятными и управляемыми предпочтениями. Чаще всего «жертвами» этого приема становятся региональные бюджетники. Найти следы такой «сушки» не сложно: например, в Красноярском крае при самой низкой явке за единоросса Александра Усса проголосовало аж 60% избирателей.

Фото: «Новые Известия»

Логично, что если будет небольшая конкуренция на выборах (например, все кандидаты – члены «Единой России»), соответственно будет меньше нарушений из-за отсутствия реальных соперников. Для сравнения в Европейских странах победителю достаточно набрать 30-35% голосов.

Григорий Добромелов считает, что оппоненты «Единой России» не выдвигают своих кандидатов, поэтому попросту не используют свой шанс на выигрыш. Хотя, надо признать, что «новые лица», которые выиграли в пику правящей партии, не всегда удачно могут разнообразить политическое поле. При этом они приходят в политику как спойлеры. И, по сути, так и остаются спойлерами, даже выиграв выборы. Согласно исследованию издания, в 2018 году «Единую Россию» выбрали в 16 регионах из 22, где проходили выборы. Чаще всего «спойлеры» не вели никаких реальных избирательных кампаний, а некоторые и вовсе активно поддерживали действующих кандидатов - как это делали, например, тот же Сипягин во Владимире или Сергей Фургал в Хабаровске.

При этом ни для кого не секрет, что если главой региона становится ставленник Москвы, то последняя даёт ему большой бонус. В противном случае, кандидаты не имеют такой опции, и их даже не слышно.

Политологи считают, что выборы превратились в своеобразный ритуал (так как нет реального конкурентного отбора), перестав быть инструментом давления избирателей на политиков.

К сожалению, у нас выборы во многом превратились в ритуал, в формальность. Это, отчасти, связано с тем, что люди не понимают, есть ли смысл голосовать на выборах за депутатов в местные органы власти, тех или иных уровней, решают ли они что-то, или не решают, замечает Константин Калачёв.