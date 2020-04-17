Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год

По его словам, все проверочные работы, которые должны были писать учащиеся 4-11 классов будут перенесены на начало следующего учебного года.

Он добавил, что полученные результаты после сдачи работ не будут являться для школьников аттестацией. Другими словами, за них оценки проставляться не будут. Работы будут проведены для оценки уровня знаний школьников, чтобы потом скорректировать образовательный процесс.