Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год
Сегодня, 15:28ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство просвещения России приняло решение о переносе всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр ведомства Сергей Кравцов. Соответствующая видеозапись опубликована на сайте кабмина.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, все проверочные работы, которые должны были писать учащиеся 4-11 классов будут перенесены на начало следующего учебного года.
Он добавил, что полученные результаты после сдачи работ не будут являться для школьников аттестацией. Другими словами, за них оценки проставляться не будут. Работы будут проведены для оценки уровня знаний школьников, чтобы потом скорректировать образовательный процесс.
Всероссийские проверочные работы школьники пишут в конце года в качестве подведения итогов. Они проводятся по отдельным предметам и позволяют оценить уровень знаний учеников с учетом требований государственных образовательных стандартов.
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