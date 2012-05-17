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Виктор Бабенко подтвердил, что будет участвовать в выборах мэра Нижнего Тагила. Пока не известно, в каком качестве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виктор Бабенко подтвердил, что будет участвовать в выборах мэра Нижнего Тагила. Пока не известно, в каком качестве

17 мая 2012, 18:56ПолитикаВалерия Лошкарева
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