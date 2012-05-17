Виктор Бабенко подтвердил, что будет участвовать в выборах мэра Нижнего Тагила. Пока не известно, в каком качестве

Возможно, он будет кандидатом на кресло главы города. Виктор Бабенко рассказал, что по поводу возможного претендента от «Единой России» на кресло мэра Нижнего Тагила сейчас идут консультации на различных уровнях. Решение должно быть взвешенным. Ведь мэр должен суметь консолидировать различные политические силы города и вывести нижний Тагил на новый политический уровень, говорит Виктор Бабенко