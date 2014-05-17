Владимир Путин приедет в Свердловскую область

Президент Владимир Путин лично посетит теперь уже одну из главных промышленных экспозиций России, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В плане Путина, по данным источников «Правды УРФО», близких к администрации губернатора, значатся встречи с полпредом Игорем Холманских и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также вероятный визит на «оплот» российского ОПК – «Уралвагонзавод». Между тем «опаленному» митингом против администрации Екатеринбурга Александру Якобу увидеться с главой государства возможности не представится. На аудиенцию может рассчитывать лишь мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Политологи, тем временем, предпочтениям Путина не удивлены, напоминая о прочном статусе второго по величине города региона – «Путинграда».

О решении Владимира Путина посетить Средний Урал стало известно сегодня. Главная цель президента, как он уже заявлял не единожды, – динамичное развитие военно-промышленного комплекса России. На Урале сосредоточена большая часть предприятий обороны, и визит главы государства в очередной раз подчеркивает его заинтересованность в скорейшей модернизации военного-промышленного комплекса. Однако в полпредстве президента в УрФО отказались обсуждать информацию издания о предстоящем визите. Официально не подтверждают данные о приезде Путина и в администрации Нижнего Тагила, основной производственной площадки Уралвагонзавода.

Впрочем, в неофициальных беседах источники сообщают, что в рамках визита Путина на Урал запланированы встречи с полпредом президента в УрФО Игорем Холманских и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, не обделят вниманием и главу «любимого» города Путина Сергея Носова. Раньше, чем вживую, Владимир Путин сможет увидеть Нижний Тагил в миниатюре. В этом году город вновь представит на «ИННОПРОМе» свой стенд, где разместит информацию о социально-экономическом потенциале второго по величине города Свердловской области.

Отметим, что по данным источников издания, в программе приезда Путина в Свердловскую область, как обычно, не значится встреча с руководством Екатеринбурга: ни с сити-менеджером Александром Якобом, ни с главой города – председателем думы Евгением Ройзманом. Этот факт на фоне прошедшего накануне митинга против деятельности администрации Екатеринбурга в очередной раз указывает на слабость позиций руководства города. Напомним, что среди самых популярных лозунгов, звучавших в ходе акции, был «Якоб, уходи!».

Между тем, политологов совсем не удивляют предпочтения главы государства. Так, по словам руководителя группы политического консультирования «Пирогов и партнеры» Александра Пирогова, город, возглавляемый Носовым, сыграл одну из ведущих ролей в предвыборной программе нынешнего президента, а подобные услуги не принято забывать.

Уровень администрации городов и уровень президента несоизмеримы, поэтому удивляться, что Путин не намерен увидеться с Александром Якобом, не стоит. Случай с Нижним Тагилом отдельный, город закрепил за собой статус «Путинграда», УВЗ стал форпостом последней выборной кампании Путина, Сиенко вхож во многие кабинеты, Носов – глава города, которому Путин уделяет большое внимание. Это все объясняет сообщил Пирогов.

Что касается повода посетить Средний Урал – проведения «ИННОПРОМа-2014» – то, этот факт в очередной раз подчеркивает повышение статуса самого мероприятия. Напомним, официально статус международной выставка получила в октябре 2013 года, после подписания соответствующего распоряжения председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Это, в свою очередь, позволило выйти «ИННОПРОМу» на федеральный уровень: если раньше выставка проводилась под патронажем губернатора Свердловской области и местного правительства, то в 2014 году перешла под крыло федерации в лице Минпромторга РФ. Данный факт, по оценке политологов, также не делает сенсации из желания главы государства увидеть происходящее своим глазами.

Как уже сообщалось ранее, выставка «ИННОПРОМ-2014», будет посвящена интеллектуальной промышленности. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе федерального организационного комитета по «ИННОПРОМу-2014» в Москве рассказал, что заявлено участие почти 600 экспонентов, деловая программа включает порядка 150 мероприятий, а число посетителей должно превысить 50 тысяч человек.

Отметим, что оператором «ИННОПРОМа-2014», как и все предыдущие годы выступает компания «Формика». Тендер на проведение стразу 3 последующих выставок москвичи выиграли в конце января 2014 года. Компании предстоит освоить 300 млн рублей, при этом сколько будет стоить предстоящая экспозиция, глава «Формики» Максим Зверков в свое время ответить так и не смог.

Подводя итоги «ИННОПРОМа» в 2013 году, Евгений Куйвашев, напомним, поставил организаторам «четверку», а главным достижением назвал уход из «ИННОПРОМа» элементов шоу в пользу серьезных научных дискуссий и прогнозов. По всей вероятности, посыл главы региона уловил и Максим Зверков, заявив, что предстоящий «ИННОПРОМ-2014» будет «скучным для журналистов мероприятием, но интересным для профессионального сообщества».