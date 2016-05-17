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Александр Петров: программа улучшений в промышленности, сельском хозяйстве и образовании Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Петров: программа улучшений в промышленности, сельском хозяйстве и образовании Свердловской области

17 мая 2016, 09:00Политикаoffice@tagilcity.ru
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