Александр Петров: программа улучшений в промышленности, сельском хозяйстве и образовании Свердловской области

Будущее Свердловской области Александр Петров видит в развитии промышленности. Сосредоточить усилия планируется на налаживании контактов с зарубежными покупателями: необходимо добиться отмены пошлин на вывоз машин из Свердловской области и тем самым усиливать экспорт. В регионе выпускается техника отличного качества, и ее нужно продвигать на мировой рынок. Кроме того, следует повысить эффективность использования лесных ресурсов Свердловской области, и для этого есть конкретное решение: построить специализированный завод по производству оборудования для глубокой переработки леса, которое передавать профильным предприятиям на льготных условиях.

Специфика уральской деревни

Что касается сельского хозяйства, то автор программы предлагает сконцентрироваться на тех его разделах, в которых Свердловская область, обладающая сложным климатом, может реально конкурировать с Башкирией и подобными ей аграрными регионами. Например, в переработке молочной продукции, отказавшись при этом от её производства. Подпрограмма «Уральская деревня» предполагает завершить газификацию наших деревень за 5-7 лет: это вопрос приоритетный, ведь без газа им не выжить. Вместе с тем следует провести ревизию и чётко определить, в какие деревни следует вкладывать бюджетные средства, а какие спасать уже бесполезно. Пусть это тяжёлая правда, но люди должны её знать и не питаться пустыми надеждами.

Ревизия социальных законов

Александр Петров считает, что необходимо тщательно пересмотреть пакет льгот, чтобы исключить из него те, которые государство не в состоянии реально обеспечить. Помимо утверждения госмонополии на нефть, газ и электроэнергию, необходимо вернуть монополию на алкоголь, а также транспортные сети — прекратить бесконтрольно раздавать их частным компаниям. Стратегической же целью автор видит формирование настоящего среднего класса в России. Рост реальной обеспеченности людей приведет, в числе прочего, к тому, что патриотизм потеряет приставку «ура-» и станет реальным, и это станет стимулом к формированию национального самосознания в стране.

Важные решения для школ области

Александр Петров ратует за то, чтобы ужесточить контроль над приёмом детей в школы и гимназии. Приоритет следует отдавать ребятам, которые постоянно проживают рядом с учебным заведением, особенно тем, чьи братья и сёстры уже учатся в нём. Также следует предоставлять преференции детям учителей, работающих в конкретной школе, чтобы родителям не приходилось отвозить детей на уроки, а потом спешить на работу, теряя время и силы. Также необходимо ориентировать школьные программы на привитие ученикам профессиональных навыков и привести все учебники к единообразию.