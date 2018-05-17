Полпред свердловского губернатора Михаил Астахов был арестован с ведома Тунгусова

Однако, как пишет URA.RU, по другим сведениям Тунгусов имеет как официальные, так и неофициальные связи, позволяющие получать необходимую информацию, поэтому вице-губернатор и знал о планах силовиков в отношении Астахова.

Однако именно Тунгусов настоял на продлении срока контракта с Астаховым и убедил Куйвашева оставить полпреда на посту. Тунгусов объяснил губернатору, что руководитель округа — талантливый исполнитель и лояльная к областной власти фигура.

Через два месяца после этого Астахова арестовали по подозрению в получении взятки в 2014 году от генерального директора частной строительной компании за допуск к муниципальным контрактам. По мнению URA.RU, уголовное дело Астахова стало болезненным событием для областной власти.

Некоторые представители власти Свердловской области считают, что задержание полпреда неслучайно произошло в период обострения политической ситуации в регионе. Федеральные эксперты предрекают областной власти кризис, и в таком положении заместитель губернатора заинтересован в дополнительных рычагах влияния.