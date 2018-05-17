Полпред свердловского губернатора Михаил Астахов был арестован с ведома Тунгусова

первый вице-губернатор Владимир Тунгусов знал, что в отношении Астахова проводятся оперативные мероприятия. Кроме этого, Тунгусов сам сообщал интересующую правоохранительные органы информацию о полпреде.

лава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов. По информации силовых структур, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов знал, что в отношении Астахова проводятся оперативные мероприятия. Кроме этого, Тунгусов сам сообщал интересующую правоохранительные органы информацию о полпреде.

объяснил губернатору, что руководитель округа — талантливый исполнитель и лояльная к областной власти фигура.





от генерального директора частной строительной компании за допуск к муниципальным контрактам. По мнению URA.RU, уголовное дело Астахова стало болезненным событием для областной власти.





адержание полпреда неслучайно произошло в период обострения политической ситуации в регионе. Ф едеральные эксперты предрекают областной власти кризис, и в таком положении заместитель губернатора заинтересован в дополнительных рычагах влияния.

как официальные, так и неофициальные связи, позволяющие получать необходимую информацию, поэтому вице-губернатор и знал о планах силовиков в отношении Астахова.Однако именно Тунгусов настоял на продлении срока контракта с Астаховым и убедил Куйвашева оставить полпреда на посту. ТунгусовЧерез два месяца после этого Астахова арестовали по подозрению в получении взятки в 2014 годуНекоторые представители власти Свердловской области считают, что з