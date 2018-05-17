Закон о контрсанкциях принят госдумой РФ во втором чтении

на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.





с недружественными иностранными государствами.





равительство РФ сможет вводить запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия не будут относиться к товарам, которые будут ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.



