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Новости Нижнего Тагила

Закон о контрсанкциях принят госдумой РФ во втором чтении

17 мая 2018, 22:10Добавить новость
17 мая Государственная Дума РФ приняла во втором чтении закон о контрсанкциях, предусматривающий противодействие на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.
 По решению президента РФ Владимира Путина, кабинет министров имеет право вводить контрсанкции, однако они не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналогов которых нет в РФ и других странах.

В документе законопроекта не упоминаются конкретные отрасли, услуги и товары. В отношении компаний, подпавших под контрсанкции, вводится запрет на участие в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. 

Также кабмин имеет право приостановить международные отношения и сотрудничество с недружественными иностранными государствами.

Кроме того, правительство РФ сможет вводить запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия не будут относиться к товарам, которые будут ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.

Планируется, что законопроект вступит в силу со дня его официального публикования, сообщает ТАСС.
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