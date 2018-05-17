Закон о контрсанкциях принят госдумой РФ во втором чтении

По решению президента РФ Владимира Путина, кабинет министров имеет право вводить контрсанкции, однако они не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналогов которых нет в РФ и других странах.

В документе законопроекта не упоминаются конкретные отрасли, услуги и товары. В отношении компаний, подпавших под контрсанкции, вводится запрет на участие в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества.

Также кабмин имеет право приостановить международные отношения и сотрудничество с недружественными иностранными государствами.

Кроме того, правительство РФ сможет вводить запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия не будут относиться к товарам, которые будут ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.

Планируется, что законопроект вступит в силу со дня его официального публикования, сообщает ТАСС.