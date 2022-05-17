Городами-побратимами стали Нижний Тагил и Луганск

В администрации Луганской Народной Республики сегодня, 17 мая 2022 года, главами городов Владиславом Пинаевым и Манолисом Пилавовым было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Тагилом и Луганском.

Вскоре мэрам Луганска и Нижнего Тагила предстоит обсуждение своего сотрудничества. Помимо этого, они поставят ответственных людей за укрепление коммуникационных связей между двумя городами, рассказал Пинаев. Фото: Луганский Информационный Центр Также глава Нижнего Тагила заявил об уверенности в том, что администрации городов вполне сумеют их объединить. Кроме того, Пинаев отметил, что на данный момент необходимо понимать, в каких областях общественной жизни и как именно Нижний Тагил и Луганск смогут быть друг другу полезными, чтобы добрые отношения не оставались только на бумаге, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. По словам мэра Луганска Манолиса Пилавова, первое, что хотелось бы сделать для Нижнего Тагила — это принять участие в культурной сфере общества. Пилавов высказал предположение, что артисты Луганска смогут приехать в Нижний Тагил в августе, когда город будет праздновать своё 300-летие. Он также добавил, что нужно подумать, как можно будет организовать приезд луганских артистов в Нижний Тагил на День города.

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