Завершился прием заявок на праймериз единороссов в Гордуму Нижнего Тагила

Окончательный список кандидатов на участие в праймериз будет определен 18 мая, пояснили редакции TagilCity.ru в местном отделении партии. В настоящее время зарегистрировано 58 кандидатов, еще одна заявка находится на рассмотрении.
Занять депутатское кресло повторно в этом году решили 10 депутатов, однако 17 мая один из них, Олег Перминов, выбыл из списка. По-прежнему стать народным избранником планирует экс-директор «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина и бывший депутат Госдумы Алексей Балыбердин.
Ранее свердловские единороссы планировали прекратить прием заявок 28 апреля, но затем продлили его до 13 мая. И в первый же день после этого число кандидатов на праймериз в Гордуму Тагила увеличилось с 43 до 59 человек, разбавив преобладающее количество претендентов от УВЗ и НТМК.
Внутрипартийное голосование состоится с 23 по 29 мая.
Напомним, выборы депутатов Нижнетагильской гордумы в сентябре этого года пройдут по новой системе: теперь кандидаты выдвигаются только от одномандатных округов. В результате нововведений изменено количество территориальных делений — число округов увеличилось с 14 до 25.