Завершился прием заявок на праймериз единороссов в Гордуму Нижнего Тагила

Ранее свердловские единороссы планировали прекратить прием заявок 28 апреля, но затем продлили его до 13 мая. И в первый же день после этого число кандидатов на праймериз в Гордуму Тагила увеличилось с 43 до 59 человек, разбавив преобладающее количество претендентов от УВЗ и НТМК.