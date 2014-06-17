Есть шанс. В Нижнем Тагиле вчера обсудили реформу МСУ

Напомним, депутаты накануне направили губернатору письмо с предложением не преобразовывать второй по величине город Свердловской области в городской округ с районами и думами. На вчерашней встрече, в свою очередь, обсуждали изменении реформы по региону в целом.

Пока никто не заявил окончательное решение по преобразованию Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, к каждому городу будут подходить индивидуально. Но депутаты свое мнение высказали: мы считаем, что в настоящее время полномочий у местной думы достаточно, и проблема только в их финансовом обеспечении поделился Александр Маслов с изданием «Коммерсант.ru», добавив, что в случае реорганизации города будут созданы дополнительные рабочие группы, на которые пригласят муниципальных депутатов и представителей администрации.

Полгода дается депутатам ЗакСо области на то, чтобы принять региональные законы о выборе глав муниципалитетов и создания районных дум.

Власти Екатеринбурга полагают, что деление муниципалитета обернется крахом системы местной власти. Однако эксперты не видят в заявлениях муниципалитетов Свердловской области спланированную акцию протеста.

Уральский политолог Александр Пирогов считает, что обращение депутатов Нижнего Тагила — это их самостоятельная позиция, которая потребовала от властей региона адекватной реакции, сообщает «Ъ».

Если в Екатеринбурге администрация имеет огромное влияние на депутатов, то в Тагиле, несмотря на большой политический вес мэра Сергея Носова, дума самостоятельна. Безусловно, влияние на депутатов оказывают промышленные градообразующие предприятия, но сейчас депутаты проявляют консолидированную позицию в связи с недопониманием того, каким образом будет строиться новая система местного самоуправления пояснил он.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин также полагает, что можно говорить о «неорганизованной синхронности» выступлений муниципалитетов против реформы МСУ.

Это интуитивная реакция на то, что якобы у кого-то что-то отбирают. Мне кажется, что работа с муниципалитетами изначально была не совсем точной, возникло ощущение, что все решения уже приняты. Но, видимо, это не так, и выезд представителя областных властей для разъяснения ситуации, наверное, был единственным приемлемым вариантом разрешения конфликта. Стоит ожидать продолжения переговоров, и я не исключаю, что в итоге будет найден некий компромиссный вариант считает он.

В качестве одного из них политолог назвал пролонгацию проведения реформы до окончания срока полномочий думы, однако варианты могут меняться в зависимости от готовности сторон идти на уступки, пишет «Ъ». Срок полномочий действующей думы Нижнего Тагила истекает в 2017 году, думы Екатеринбурга — в 2018 году.