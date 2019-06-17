В Нижнем Тагиле ликвидируют должность руководителя аппарата администрации

Вместо должности руководителя аппарата появится управляющий делами администрации, который возьмёт на себя функции «завхоза», прокомментировал TagilCity.ru мэр Владислав Пинаев. Занимающий с конца апреля пост руководителя аппарата Алексей Храмцов должен, по планам, возглавить новое управление территориального развития и общественных связей.

Глобально ничего не изменится. Мы делим полномочия руководителя аппарата на две должности: завхоз и организационный блок. Последнее — это СМИ, обращения граждан. Мне нужен анализ. Вы знаете, под кого эта должность (руководитель аппарата. — Прим. ред.) была сделана и с какой целью. А нужна работа в команде, чтобы каждый занимался своими обязанностями. Всё развалилось, зато в политику играли,пояснил Владислав Пинаев.

Напомним, до Алексея Храмцова аппаратом администрации Нижнего Тагила руководил Андрей Ленда, считавшийся правой рукой экс-мэра Сергея Носова. Ленда владел практически безграничными полномочиями и курировал идеологический блок, работу СМИ, рекламный рынок, обращение граждан и аппаратную работу. После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Андрей Ленда покинул администрацию города.

С появлением управления территориального развития и общественных связей из структуры администрации пропадёт территориальное управление, которое сейчас возглавляет Лидия Панникова. По словам пресс-секретаря мэрии Аллы Жернаковой, возможно, она возглавит соответствующий отдел во вновь появившемся управлении.

Кто возглавит управление делами администрации, на данный момент неизвестно. По данным TagilCity.ru, сейчас рассматриваются несколько кандидатур.