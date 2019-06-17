В Нижнем Тагиле ликвидируют должность руководителя аппарата администрации
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев внёс на рассмотрение в Нижнетагильскую гордуму проект решения об изменении структуры администрации города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
Вместо должности руководителя аппарата появится управляющий делами администрации, который возьмёт на себя функции «завхоза», прокомментировал TagilCity.ru мэр Владислав Пинаев. Занимающий с конца апреля пост руководителя аппарата Алексей Храмцов должен, по планам, возглавить новое управление территориального развития и общественных связей.
Глобально ничего не изменится. Мы делим полномочия руководителя аппарата на две должности: завхоз и организационный блок. Последнее — это СМИ, обращения граждан. Мне нужен анализ. Вы знаете, под кого эта должность (руководитель аппарата. — Прим. ред.) была сделана и с какой целью. А нужна работа в команде, чтобы каждый занимался своими обязанностями. Всё развалилось, зато в политику играли,пояснил Владислав Пинаев.
Напомним, до Алексея Храмцова аппаратом администрации Нижнего Тагила руководил Андрей Ленда, считавшийся правой рукой экс-мэра Сергея Носова. Ленда владел практически безграничными полномочиями и курировал идеологический блок, работу СМИ, рекламный рынок, обращение граждан и аппаратную работу. После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Андрей Ленда покинул администрацию города.
С появлением управления территориального развития и общественных связей из структуры администрации пропадёт территориальное управление, которое сейчас возглавляет Лидия Панникова. По словам пресс-секретаря мэрии Аллы Жернаковой, возможно, она возглавит соответствующий отдел во вновь появившемся управлении.
Кто возглавит управление делами администрации, на данный момент неизвестно. По данным TagilCity.ru, сейчас рассматриваются несколько кандидатур.
Проект решения главы города должны утвердить на ближайшем заседании депутаты Нижнетагильской гордумы.