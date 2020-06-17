На Урале записали видео о голосовании по поправкам в Конституцию для глухих людей

В видеоролике сурдопереводчик рассказывает о различных тонкостях процедуры голосования по поправкам в Конституцию.

Как рассказали изданию в облизбиркоме, гражданам с нарушениями слуха сурдопереводчик на видео рассказывает, как подать заявление, чтобы проголосовать дома или по месту нахождения. Напоминается в ролике и о датах голосования — с 25 июня по 1 июля.

По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, у них уже имеется опыт создания подобных роликов. В 2019 году данный формат использовали на довыборах депутата Госдумы. Эксперт отмечает, что не каждый слабослышащий избиратель знает алфавит и умеет читать. А потому важно через сурдопереводчика донести информацию.

Ролик с сурдопереводом Видео Видео: канал на YouTube ИА "уральский меридиан"

По данным свердловского Пенсионного фонда, в регионе проживает около 276 тысяч участников голосования, имеющих инвалидность. Из них больше 14 тысяч человек имеют нарушения слуха. Кроме того, информация о голосовании предоставляется через Диспетчерские Центры Связи регионального отделения ВОГ.