Андрей Кузнецов выбран кандидатом в губернаторы от «Справедливой России»

От партии «Справедливая Россия - За правду» кандидатом в губернаторы выдвинут Андрей Кузнецов.

Поддержанный свердловскими эсерами политик ранее занимался журналистикой и политической аналитикой. Сейчас он возглавляет областную фракцию, является депутатом екатеринбургской городской думы и Госдумы РФ восьмого созыва. Члены регионального отделения «СРЗП» единогласно поддержали его кандидатуру. Теперь для официального утверждения Андрея Кузнецова необходимо согласие Центрального президиума, сообщается на партийном сайте. Ранее «Единая Россия» утвердила кандидатом в губернаторы действующего главу региона Евгения Куйвашева. На внутрипартийных праймериз он опередил секретаря реготделения партии Дмитрия Жукова. «Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора

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