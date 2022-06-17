Андрей Кузнецов выбран кандидатом в губернаторы от «Справедливой России»

Андрей Кузнецов выбран кандидатом в губернаторы от «Справедливой России»
Андрей Кузнецов выбран кандидатом в губернаторы от «Справедливой России»
Сегодня, 14:23ПолитикаРинат КамалиевФото: 1MI
От партии «Справедливая Россия - За правду» кандидатом в губернаторы выдвинут Андрей Кузнецов.

Поддержанный свердловскими эсерами политик ранее занимался журналистикой и политической аналитикой. Сейчас он возглавляет областную фракцию, является депутатом екатеринбургской городской думы и Госдумы РФ восьмого созыва.

Члены регионального отделения «СРЗП» единогласно поддержали его кандидатуру. Теперь для официального утверждения Андрея Кузнецова необходимо согласие Центрального президиума, сообщается на партийном сайте.

Ранее «Единая Россия» утвердила кандидатом в губернаторы действующего главу региона Евгения Куйвашева. На внутрипартийных праймериз он опередил секретаря реготделения партии Дмитрия Жукова.

Сюжеты:
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