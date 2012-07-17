Объявлена точная дата выборов мэра в Нижнем Тагиле
17 июля 2012, 14:10Политика
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14 октября пройдут выборы глав городов в 17 муниципалитетах области, а в 4 городах жители выберут еще и депутатов. Об этом сообщает информационное агентство vsenovostint.ru.
Таким образом, в середине октября Нижний Тагил ждет новая веха в истории. С юбилейного 290 года править городом будет новый мэр, точно известно, что Валентина Исаева, действующая глава города, баллотироваться на новый срок не будет.
Вероятный список претендентов на кресло мэра станет известен с 4 по 29 августа. Это период, когда будет проходить выдвижение кандидатов от партий. Точный список будет известен к 13 сентября. Имя выдвиженца от «Единой России» Тагил узнает 19 июля, когда пройдет праймериз.
К слову, голоса после выборов будут подсчитаны к 18 октября, и у Нижнего Тагила будет новый мэр.
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