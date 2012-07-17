Сергей Носов перевозит семью из Москвы в Нижний Тагил
51-летний Сергей Носов назначен вице-губернатором Свердловской области. Глава региона рассчитывает, что Сергей Константинович сможет замещать его во время отсутствия. Жить Носов будет в Нижнем Тагиле - его туда отправили разобраться в политической ситуации и решить ряд вопросов. Например, наладить отношения между администрацией и думой.
Губернатор поставил мне вопрос очень серьезный - по Нижнему Тагилу, - рассказал Сергей Носов. - Городу этому уделяется значительное внимание. И правильно. Из городов Свердловской области у него крупнейший промышленный потенциал.
О Тагиле Сергей Константинович вчера говорил много и прозаично:
Однажды я приехал в Нижний Тагил. Стоим мы на Лисьей горе, а мне говорят ребята: «Ты знаешь, здесь твоя судьба. Может быть, самое важное, что ты в жизни должен сделать». Так получается: от судьбы не уйдешь. Иногда не надо сопротивляться тому, как складываются жизненные обстоятельства. Надо ловить знаки. Кто поймал, вовремя понял, что нужно делать и где оказаться, тот получает успех. Поэтому - только Нижний Тагил!
Своей новой должность экс-директор НТМК доволен и уже готов приступить к обязательствам. Кстати, в Нижний Тагил Сергей Носов поедет не один - он собирается перевезти сюда свою семью.
В Свердловской области мои корни, - сказал он вчера. - В Екатеринбурге все пои предки. Но свою семью я пока перевезу в Тагил. Так работа требует.
Из досье
Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 в Магнитогорске Челябинской области.
В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова.
В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
С 1997 года - кандидат технических наук, с 2003-го - доктор технических наук. После окончания института работал на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК): сталевар, производственный мастер печей, заместитель начальника цеха, с 1989-го - начальник кислородно-конверторного цеха ММК. С 1994-го - начальник управления, затем - заместитель генерального директора ММК по производству и инвестициям. Был членом совета директоров ММК. С 1999 по 2005 годы был генеральным директором Нижнетагильского металлургического комбината. С 2006-го - генеральный директор ЗАО «Русспецсталь». С 2012 года - вице-губернатор Свердловской области.