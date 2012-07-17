Сергей Носов перевозит семью из Москвы в Нижний Тагил

Губернатор поставил мне вопрос очень серьезный - по Нижнему Тагилу, - рассказал Сергей Носов. - Городу этому уделяется значительное внимание. И правильно. Из городов Свердловской области у него крупнейший промышленный потенциал.

О Тагиле Сергей Константинович вчера говорил много и прозаично:

Однажды я приехал в Нижний Тагил. Стоим мы на Лисьей горе, а мне говорят ребята: «Ты знаешь, здесь твоя судьба. Может быть, самое важное, что ты в жизни должен сделать». Так получается: от судьбы не уйдешь. Иногда не надо сопротивляться тому, как складываются жизненные обстоятельства. Надо ловить знаки. Кто поймал, вовремя понял, что нужно делать и где оказаться, тот получает успех. Поэтому - только Нижний Тагил!

Своей новой должность экс-директор НТМК доволен и уже готов приступить к обязательствам. Кстати, в Нижний Тагил Сергей Носов поедет не один - он собирается перевезти сюда свою семью.

В Свердловской области мои корни, - сказал он вчера. - В Екатеринбурге все пои предки. Но свою семью я пока перевезу в Тагил. Так работа требует.

Из досье

Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 в Магнитогорске Челябинской области.

В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова.

В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.