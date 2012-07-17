Сергею Носову намекнули на провал в нижнетагильских выборах

Сергей Носов сказал, что не имеет отношения к создаваемой всероссийской партии «Регионы России», ранее намеревавшейся принять его в свои ряды и предоставить одну из руководящих должностей. По словам политика, он не знаком ни с партией, ни с ее руководителями.

На самом деле я очень удивлена такой реакции Сергея Константиновича... Может быть, на Урале просто жарко и задачи перед Носовым стоят серьезные... И кое-что из памяти стерлось... В политике всегда нужно смотреть на несколько шагов вперед. Сергею Константиновичу нельзя об этом забывать. Как и нельзя забывать то, что история часто повторяется, -- намекнула Ольга Чернокоз на возможность повторения сценария середины 2000-х, когда, проиграв схватку за пост губернатора, Сергей Носов вынужден был покинуть Свердловскую область.