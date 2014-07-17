«Уралвагонзавод» попал под антироссийские санкции США

Для данных компания будут введены «лицензионные требования на экспорт, реэкспорт или международные транзакции товаров, попадающих (по американским законам) под экспортное регулирование», гласит документ. Так, теперь в отношении компании может быть отказано в проведении тех или иных сделок.

Американцы считают, что «компании и структуры из черного списка «вовлечены или в значительной степени могут быть вовлечены в действия, входящие в противоречие с национальной безопасностью и внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов», сообщает ntv.ru.

С учетом продолжающихся на Украине провокаций я сегодня утвердил новый пакет санкций против некоторых крупнейших российских компаний и финансовых институтов. Вместе с нашими союзниками, с которыми я тесно координировал усилия в последние несколько дней и недель, я не раз ясно давал понять, что Россия должна пресечь поток оружия и бойцов через границу на Украину, что Россия должна призвать сепаратистов освободить заложников и поддержать прекращение огня, что России надо стремиться к переговорам при международном посредничестве и согласиться на размещение реальных наблюдателей на границе заявил Обама.

Обама особенно подчеркнул, что ждет от Москвы реальных действий, а не только слов в отношении разрядки напряженности на Украине.

Кстати, замдиректора «Уралвагонзавода» по спецтехнике ранее отмечал, что в целом применение западных санкций к России никак не сказалось на работе танковой отрасли. Он также сообщил, что за последние 3-4 года количество стран-сотрудников России в сфере военно-технического развития увеличилось с 7 до 17. Вырос и объем экспорта российских изделий за рубеж.