Более 1 300 кандидатур выдвинуто на выборы в думы муниципалитетов Свердловской области
17 июля 2017, 15:35Политика
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В Свердловской области почти половина кандидатов в депутаты являются самовыдвиженцами.
Напомним, на Среднем Урале 10 сентября 2017 года пройдут выборы в депутаты представительных органов власти региона.
До окончания подачи документов у кандидатов остается пять дней: процесс регистрации завершится в 18:00 21 июля.
Уже 1 324 человека заявили свои кандидатуры на предстоящие выборы. Самой многочисленной группой кандидатов в этом году являются самовыдвиженцы, которые не поддерживаются никакими партиями. Их 562 человека.
Всего в единый день голосования, 10 сентября 2017 года, наряду с выборами губернатора, состоятся выборы глав 4 муниципалитетов, депутатов в 49 представительных органов, а также думские довыборы в 4 территориях. об этом сообщает «Уралинформбюро».
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