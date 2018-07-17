6-летнего пропавшего екатеринбуржца нашли в Северной Осетии

16 июля в 14:00 6-летний мальчик из Екатеринбурга пропал в Алагире в Северной Осетии. По информации из Единой службы спасения, ребенок приехал в город со своей матерью и потерялся в районе автовокзала.

10 спасателей Северо-осетинского поисково-спасательного отряда с кинологическим расчетом, 25 пожарных Алагирского пожарно-спасательного гарнизона, четыре спасателя республиканской службы спасения, десять сотрудников МВД с кинологом и собакой и восемь представителей «Россоюзспаса» были задействованы в поисковой операции. Проблемой для спасателей являлось то, что ребенок не говорит, следовательно, он не мог откликнуться на зов поисковиков.