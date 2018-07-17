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Сумма налогов свердловчан за 2018 год может вырасти до 5 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сумма налогов свердловчан за 2018 год может вырасти до 5 млрд рублей

Сегодня, 10:50Политика
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