Сумма налогов свердловчан за 2018 год может вырасти до 5 млрд рублей

Сумма налоговых сборов в Свердловской области в 2018 году вырастет на 7%. Жители Уральского региона уже начали получать уведомления о сумме задолженности, которую необходимо погасить до 3 декабря 2018 года. Общая сумма сборов составит около 5 млрд рублей.

Начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Павел Ваняшин пояснил, что увеличение налогов связано с ростом коэффициента-дефлятора, который изменяется в зависимости от повышения цен товаров и услуг. В 2017 году данный коэффициент был равен 1,329, в 2018 году дефлятор вырос до 1,429, что способствовало увеличению суммы налогов.

Владельцы имущества на сумму до 500 тыс. рублей должны заплатить по ставке налогообложения 0,25%. В случае, если стоимость на собственность составляет более полумиллиона рублей, необходимо будет оплатить на 2,5 тыс. рублей больше, а также 1% от превышающей суммы.