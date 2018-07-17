Свердловские депутаты выбрали членов Общественной палаты

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области выбрали на рейтинговом голосовании 14 членов Общественной палаты.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели 43 заявления от кандидатов в Общественную палату, 14 из которых были одобрены на рейтинговом голосовании. Также 14 представителей нового состава Общественной палаты будут предложены губернатором Свердловской области. Далее 28 утверждённых представителей Общественной палаты выберут ещё 14 человек, после чего орган начнёт работу после 21 августа.
Среди тех, кого депутаты областного парламента посчитали достойными, — Феликс Бадаев, представляющий некоммерческое партнерство «Медицинская палата Свердловской Области», Елена Зверева — от «Российского Союза молодежи»; Лариса Крапивина, руководитель «Каравеллы», Александр Бухгамер (по представлению Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение»; Владимир Винницкий (Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса); Алексей Киселев (Федерация профсоюзов Свердловской области); Борис Колесников (Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной дороге); Юрий Судаков (Свердловская организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров); Евгений Тетерин (Свердловская организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов); Ирина Левина (Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области); Сергей Павленко (Свердловская организация ветеранов войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса); Владимир Щелоков (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности); Семен Спектор (представитель Свердловской ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей); член Свердловского общественного фонда участников студенческих отрядов «Знаменка» Михаил Сафронов.