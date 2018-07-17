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Свердловские депутаты выбрали членов Общественной палаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские депутаты выбрали членов Общественной палаты

Сегодня, 14:10Политика
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