Свердловские депутаты выбрали членов Общественной палаты

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели 43 заявления от кандидатов в Общественную палату, 14 из которых были одобрены на рейтинговом голосовании. Также 14 представителей нового состава Общественной палаты будут предложены губернатором Свердловской области. Далее 28 утверждённых представителей Общественной палаты выберут ещё 14 человек, после чего орган начнёт работу после 21 августа.