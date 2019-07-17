Председатель Госдумы предложил поменять Конституцию РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, передаёт «Газета». По словам Володина, поправки позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Спикер заявил, что участие парламента в формировании правительства ограничивается согласованием о назначении премьер-министра, которы всё остальное делает самостоятельно. В такой ситуации, как отмечает Володин, у президента страны нет возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».