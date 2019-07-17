Председатель Госдумы предложил поменять Конституцию РФ

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, передаёт «Газета». По словам Володина, поправки позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, передаёт «Газета». По словам Володина, поправки позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Спикер заявил, что участие парламента в формировании правительства ограничивается согласованием о назначении премьер-министра, которы всё остальное делает самостоятельно. В такой ситуации, как отмечает Володин, у президента страны нет возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».
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