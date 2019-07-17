В России подписан указ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР
Сегодня, 20:43ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин подписал поправки к указу о категориях иностранных граждан, имеющих право получить гражданство России. В частности, речь идет об упрощенном порядке получения гражданства жителям ДНР и ЛНР, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В документе говорится, что от действий вооруженных сил Украины пострадало множество людей с момента начала конфликта на Донбассе, многие из них сейчас находятся в России. На территории ДНР и ЛНР до сих пор не налажены нормальные условия для жизни. В сложившейся ситуации поступают неоднократные предложения о предоставлении гражданства жителям этих республик.
В связи с этим подготовлен указ о возможности подать заявление о получении российского гражданства в упрощенном порядке. Это право расширили на всех граждан, проживавших на территории ЛНР и ДНР.
Во время прямой линии с Путиным предоставить российское гражданство попросили беженцы из Донецка, проживающие в Татарстане.
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