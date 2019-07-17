В России подписан указ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР

В документе говорится, что от действий вооруженных сил Украины пострадало множество людей с момента начала конфликта на Донбассе, многие из них сейчас находятся в России. На территории ДНР и ЛНР до сих пор не налажены нормальные условия для жизни. В сложившейся ситуации поступают неоднократные предложения о предоставлении гражданства жителям этих республик.