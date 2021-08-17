Ивановская область может потерять церковь XIX века из-за банного комплекса

В Ивановской области столкнулись с проблемой восстановления монастыря XV века из-за построенного на его земле «Плесского банного дома». Журналисты предполагают, что банный комплекс принадлежит сыну бывшего настоятеля прихода Серафима Саровского в Иванове Андрея Львова Савве.

По словам представителей Иваново-Вознесенской епархии, планы по возрождению монастыря и реставрации Преображенской церкви сорвались после того, как их территория перешла в частную собственность. При этом новые владельцы территории бывшего монастыря строительство бани с РПЦ не согласовывали, сообщает newsivanovo.ru. ООО «Плесский банный дом», владелицей которого считается некая Юлия Каганова, было зарегистрировано в текущем году. Однако бани, посетителям которых предлагают услуги SPA и проведения «мальчишников», работают не первый год. Стоит отметить, что ИП Гольдштейн Савва Андреевич, которое принадлежит сыну Львова, исключили из ЕГРИП как недействующее в 2020 году. А уже через несколько месяцев было зарегистрировано ООО Кагановой. Священник Андрей Львов не один раз просил епархию перевести его на службу в Плес. Однако начальство ему отказывало ввиду того, что священнослужитель не может служить в монастыре, на территории которого работают бани с сомнительной репутацией, принадлежащие его родственникам. Львов даже пробовал давить на начальство шантажом — он заявил, что обнародует факты о педофилии, которая происходила в стенах Никольского женского монастыря 10 лет назад. В итоге конфликтом заинтересовались столичные следователи, а журналисты сообщили информацию о том, что все дело создано для давления на Иваново-Вознесенскую епархию. В прессе также писали, что сам Львов может позволить себе переступать черту в отношении церковного начальства, так как является сыном вице-президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника. Он способствовал строительству обеих церквей в Московском микрорайоне в Иванове, которые входят в приход Серафима Саровского, ранее возглавляемый Львовым. Сейчас от монастырского комплекса осталась только Преображенская церковь 1849 года, которая входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. При этом она не работает около пяти лет. Попытки отреставрировать ее по программе «Культура России» также провалились из-за нехватки денег. Епархия тоже отказалась восстанавливать объект из-за соседства с банями.

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