В Екатеринбурге задержали убившую новорожденного мать

В Екатеринбурге на женщину, убившую сына и выкинувшую тело ребенка, завели уголовное дело. Накануне появилась информация о том, что в баке для мусора на улице Восточной нашли мертвого новорожденного.

По данным КП-Екатеринбург, оперативники уголовного розыска вскоре после происшествия вышли на след 32-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина узнала о беременности на позднем сроке. Рожать она не планировала. Отмечается, что на тот момент она воспитывала двух несовершеннолетних детей — 6 и 10 лет. Их на время поместили в центр социальной помощи. О своем положении беременная говорить не стала. В начале августа женщина родила дома. Согласно её показаниям, после рождения ребёнка она зажала ему нос и рот, дожидаясь, когда он перестанет дышать. Женщина положила ребенка лицом вниз в ванну, наполненную водой. После этого она вымылась, тело младенца положила вынесла в мусорный бак в черном пакете. Однако 6 августа женщине стало плохо. Врачи диагностировали сепсис, и ее положили в реанимацию. После прихода в сознание она отрицала факт недавних родов. Врачи понимали, что женщина перенесла роды, установили срок беременности. Информацию врачи передали полиции. Сообщить, где труп новорожденного, фигурантка дела отказалась. Вскоре полицейскими было найдено тело ребёнка.На роженицу завели уголовное дело.

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