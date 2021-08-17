Захват власти и побег президента: что происходит в Афганистане после вывода войск США

После вывода американских войск талибы начали массовое наступление на крупные города Афганистана. 15 августа, они в кабуле захватили дворец президента Ашрафа Гани, который сбежал, его местонахождение неизвестно.
Несколько местных жителей, которые решили покинуть страну из-за смены власти, погибли, пытаясь штурмовать улетающие самолеты.
Мухаммед Наим, официальный представитель «Талибана»*, заявил, что окончена война, длившаяся 20 лет. По его словам, будет установлена новая форма правления.
Талибы предлагают женщинам тоже управлять Афганистаном. Активистки-афганки боятся, что их могут лишить возможности учиться и работать, потому что захватчики замазали краской витрины салонов красоты и магазинов, на которых были изображены женщины.
* Запрещенная в России террористическая организация