Носов собирается увеличить бюджет Нижнего Тагила в 3 раза

В период руководства городом Валентины Исаевой местный бюджет составлял немногим более 6 миллиардов рублей. По итогам минувшего года городская казна увеличилась почти до 8 миллиардов, а в текущем году, благодаря финансовым вливаниям за счет областного и федерального бюджетов, этот же показатель достиг отметки в 11,5 миллиардов рублей.

Как считает действующий мэр, для дальнейшего развития социальной инфраструктуры города до минимальных стандартов комфортного проживания, Нижнему Тагилу нужно иметь в доходной части бюджета не менее 18 миллиардов рублей ежегодно.

То, что мы делаем сегодня для развития города явно недостаточно. За один год привести все в порядок невозможно. Даже с учетом выделенных средств, которые мы освоим максимально эффективно. А решать этот вопрос нужно немедленно. Практика показывает, что целесообразней подготовкой необходимой документации по планируемым объемам работ заниматься уже сейчас, а в начале следующего года – не позднее первого квартала - провести все конкурсы и определить исполнителей работ заявил Сергей Носов.

По словам местных чиновников, финансовое будущее Нижнего Тагила руководство города намерено обсудить в ходе предстоящего визита на выставку вооружений ключевых лиц страны.

Сейчас никто, я думаю, не может точно сказать, приедет на выставку президент или не приедет, но такое знаковое мероприятие без присутствия VIP-персон федерального значения явно не обойдется. Поэтому, извините, грех не воспользоваться случаем. Ну, хотя бы для начала показать, что именно мы уже сумели сделать в столь сжатые сроки дополнил заявление мэра один из его помощников.