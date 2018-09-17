Объявил голодовку: кандидат в губернаторы Приморья несогласен с итогами выборов

Все началось с того, что после подведения итогов выборов на пост губернатора Приморского края два кандидата от «Единой России» и КПРФ стали обвинять друг друга в подкупе избирателей.

Изначально, при подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Следом за ним шел врио главы региона Андрей Тарасенко — кандидат от ЕР. Разрыв между ними составлял 8%.

Однако на следующий день при окончательном подсчете бюллетеней выяснялось, что Тарасенко обогнал Ищенко на 0,5%. После этого Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.

Я сейчас здесь 07.40 (0.40 мск) объявляю бессрочную голодовку, приглашаю всех сторонников и друзей прийти,написал Ищенко на своей странице в соцсети.

Тарасенко в свою очередь также обвинил Ищенко в подкупе покупателей. По словам доверенного лица кандидата от ЕР, в распоряжении их штаба имеются фотографии и аудио-, видеозаписи с доказательствами фальсификации.

В краевом избиркоме подтвердили, что им поступили жалобы от обоих кандидатов. Сейчас все они проверяются.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ситуация на контроле. Все жалобы проверяются. Окончательные итоги выборов будут подведены после прояснения всех обстоятельств.

Более того, если будут основания, если нашей компетенции не хватит, значит будем передавать определенные материалы и в правоохранительные органы,рассказала Элла Памфилова.