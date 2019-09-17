Егор Копысов официально стал заместителем мэра по строительству и горхозяйству
Сегодня, 12:02ПолитикаФото: «Тагил-ТВ»
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16 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал приказ о назначении Егора Копысова на должность заместителя по строительству и городскому хозяйству.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экс-начальник управления ЖКХ занял должность Владимира Юрченко, уволившегося в конце августа после скандала с отстранением его от работы. О грядущем назначении Копысова стало известно еще в конце прошлой недели, однако официально в качестве заместителя он представлен пока не был.
Ранее Копысов претендовал на пост главы ГГО, однако проиграл Дмитрию Летникову. Копысов работал замглавы администрации ГГО по коммунальным вопросам, затем занял пост замглавы администрации Ленинского района Нижнего Тагила.
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