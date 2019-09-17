Егор Копысов официально стал заместителем мэра по строительству и горхозяйству

Экс-начальник управления ЖКХ занял должность Владимира Юрченко, уволившегося в конце августа после скандала с отстранением его от работы. О грядущем назначении Копысова стало известно еще в конце прошлой недели, однако официально в качестве заместителя он представлен пока не был.