Правительство РФ поддержало законопроект о создании вытрезвителей

Кабмин поддерживает инициативу о необходимости правового регулирования, которые связаны со спецучреждениями для помощи лицам в алкогольном опьянении.

Власти отмечают, что законопроект должен содержать нормы, которые определят расходы на содержание вытрезвителей, так как региональным субъектам РФ и органам местного самоуправления потребуются дополнительные траты из соответствующих бюджетов.

Также в кабмине полагают, что предлагаемые изменения, которые коснуться дачи добровольного согласия на медицинское вмешательство, являются излишними. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» допускает медицинское вмешательство без согласия гражданина, если оно необходимо по экстренным показаниям. В эту же категорию внесут и алкогольное опьянение.