Александру Долгорукову вручили удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

Александру Долгорукову вручили удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

Сегодня, 16:27ПолитикаPhoto: личная страница в социальной сети Александра Долгорукова
Сегодня на заседании избирательной комиссии города Нижний Тагил Александру Долгорукову вручили удостоверение об избрании депутата Нижнетагильской городской думы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В торжественной церемонии приняли участие глава города Владислав Пинаев и председатель нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

По итогам голосования по довыборам в гордуму Нижнего Тагила по одномандатному избирательному округу № 10 Александр Долгоруков получил наибольшее количество голосов.

Вместе с удостоверением депутат получил папку с наказами от избирателей.

Владислав Пинаев выразил слова благодарности за безупречно проведенную избирательную кампанию.

Напомним, что в Нижнем Тагиле прошли довыборы в городскую думу по одномандатному округу № 10. В результате Александр Долгоруков набрал 42% голосов избирателей и стал победителем. Он является представителем партии «Единая Россия».

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