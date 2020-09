Александру Долгорукову вручили удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

Сегодня на заседании избирательной комиссии города Нижний Тагил Александру Долгорукову вручили удостоверение об избрании депутата Нижнетагильской городской думы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В торжественной церемонии приняли участие глава города Владислав Пинаев и председатель нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн. По итогам голосования по довыборам в гордуму Нижнего Тагила по одномандатному избирательному округу № 10 Александр Долгоруков получил наибольшее количество голосов. Вместе с удостоверением депутат получил папку с наказами от избирателей. Владислав Пинаев выразил слова благодарности за безупречно проведенную избирательную кампанию. Напомним, что в Нижнем Тагиле прошли довыборы в городскую думу по одномандатному округу № 10. В результате Александр Долгоруков набрал 42% голосов избирателей и стал победителем. Он является представителем партии «Единая Россия». Стало известно когда Долгоруков получит удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

