Маски и термометрия. Как соблюдаются «антиковидные» меры на выборах в Нижнем Тагиле

Выборы в условиях пандемии проходят в Нижнем Тагиле уже второй раз. Однако в прошлом году в них был задействован лишь один городской округ. В эти дни голосования, с 17 по 19 сентября, охват избирателей намного больше, поэтому журналист TagilCity.ru решил выяснить, насколько безопасно голосовать в этот раз.

В первую очередь на входе на избирательный участок всем входящим людям измеряют температуру бесконтактным термометром. Затем выдают «защитный» набор — медицинскую маску, одноразовые перчатки и ручку. К столу сотрудника избирательной комиссии для получения бюллетеня избиратели подходят по одному. Сами же члены избиркома находятся в защитных халатах, масках и перчатках. Средства защиты члены комиссии меняют несколько раз за день. Их хватает на всех. Дефицита нет СИЗ нет ни для кого, для избирателей тоже,рассказала TagilCity.ru начальник избирательной комиссии № 2177 Оксана Иванова. Всего в Свердловской области для членов комиссий закупили по 500 000 перчаток и масок, с учетом регулярной смены в течение всех трех дней голосования, сообщили в региональном избиркоме. А в общем закуплено порядка 10 миллионов единиц СИЗ. Напомним, в первый день голосования, 17 сентября, явка избирателей в Нижнем Тагиле, по данным избиркома на 15.00, составила 15,15%, что выше общей явки по региону — 13,45%. На некоторых участках появлялись очереди. В связи с этим избирком рекомендует горожанам поберечь свое здоровье и напоминает, что голосование проходит три дня. Просим и избирателей беречь свое здоровье. Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз — трехдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные,отметил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле

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