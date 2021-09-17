Оставить заявку для голосования на дому могут жители Нижнего Тагила

Оставить заявку для голосования на дому могут жители Нижнего Тагила

Оставить заявку для голосования на дому могут жители Нижнего Тагила

Сегодня, 13:17
Политика
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила в дни выборов с 17 по 19 сентября могут оставить свои голоса не только на избирательных участках, но и на дому.

Для этого необходимо подать заявку, позвонив на свой избирательный участок. Принимаются звонки до 14.00 19 сентября.

Пункты голосования будут работать также в течение трех дней голосования с 08.00 до 20.00 ежедневно. Все 158 участков уже приступили к работе. Свои места заняли и наблюдатели от партий.

Выборы проходят в Законодательное собрание Свердловской области и Государственную думу. Голосующим предлагается выбирать не только кандидатов по одномандатным округам, но и партии. Таким образом, заполнить требуется 4 бюллетеня.

Напомним, свои голоса на избирательных участках уже оставили губернатор региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его заместитель Вячеслав Горячкин.

Сюжеты:
Выборы-2021Нижний Тагил
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