Провокация с ложным «подкупом голосов» произошла на выборах в Свердловской области

Провокация с ложным «подкупом голосов» произошла на выборах в Свердловской области
Провокация с ложным «подкупом голосов» произошла на выборах в Свердловской области
Сегодня, 14:15ПолитикаФото: TagilCity.ru
На выборах депутатов в Госдума и Законодательное собрание в Свердловской области произошла провокация. Двое неизвестных пытались дать 500 рублей за голосование за конкретного кандидата и партию.

Информация об этом появилась в СМИ.

Произошедшую ситуацию прокомментировал эксперт Центра общественного наблюдения Александр Емельянов. По его словам в регионе конкуренция на выборах высокая. Всего на текущих выборах разыгрывается 600 мандатов, сообщает департамент информационной политики.

Подобные [подкуп голосов] акции являются очень серьезными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выборы, что такое недопустимо. Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьезными административными и даже уголовными преступлениями, говорит эксперт.

По мнению политолога Александра Белоусова, подкуп избирателей является уголовно наказуемым преступлением, однако никого еще не посадили. Причиной он называет сложность сбора доказательной базы.

С другой стороны, подкуп легко фальсифицируется. Нет ничего проще, чем записать какой-то ролик про то, что «какой-то дядя за углом предлагает деньги», говорит Александр.

Он отметил, что подкуп также можно перепутать с мобилизацией. Однако даже несмотря на то, что существование подкупа эксперт допускает, он не поможет решить исход выборов.

Напомним, сегодня 17 сентября в Свердловской области стартовало голосование за кандидатов в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Участие уже приняли глава региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагиле Владислав Пинаев, а также вице-мэр города Вячеслав Горячкин.

Сюжеты:
Выборы-2021
Материалы по теме:
Свердловская областьвыборыпровокация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы