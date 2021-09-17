Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле

Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле
Раскрыты первые данные о явке на выборах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:20ПолитикаФото: TagilCity.ru
В первый день голосования, начавшегося 17 сентября в 08.00, явка на выборах в Нижнем Тагиле к 15.00 составила 15,15%. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

В общей сложности в Свердловской области к 15.00 явка составила 13,45%, гласят данные регионального избиркома.

Напомним, выборы будут длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Предусмотрено два вида голосования — в помещении избирательного участка и на дому. С утра руководители голосуют на своих избирательных участках по всей Свердловской области. На данный момент свои голоса уже отдали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый замглавы Вячеслав Горячкин и замглавы по соцполитике Валерий Суров.

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