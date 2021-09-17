Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и другие чиновники приняли участие в голосовании

Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и другие чиновники приняли участие в голосовании
Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и другие чиновники приняли участие в голосовании
Сегодня, 12:54ПолитикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Руководители всех рангов голосуют на своих избирательных участках по всей Свердловской области, публикуют фото с участков в соцсетях и приглашают уральцев воспользоваться любым из возможных способов проголосовать, в том числе на дому.

Утром 17 сентября 2021 года в Свердловской области уже приняли участие в голосовании губернатор региона Евгений Куйвашев, мэр уральской столицы Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый замглавы Вячеслав Горячкин и замглавы по соцполитике Валерий Суров.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев принять участие в голосовании.

Верю в вашу мудрость и понимание,сказал губернатор региона.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал одним из первых на избирательном участке №2191. Главе города измерили температуру, выдали маску, перчатки, ручку и четыре бюллетеня.

Я сделал свой выбор, выбор осознанный и призываю всех прийти и отдать свой голос,сказал уральцам Владислав Пинаев.

Избирком Свердловской области отмечает активность избирателей на некоторых участках.

Где-то появлялись небольшие очереди, Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз – трехдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные. Кроме того, у нас проходят выборы депутатов трех уровней,поясняет пятничный ажиотаж председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Напомним, жители Нижнего Тагила выбирают депутатов в ЗакСО и Госдуму, тагильчанам предстоит заполнит четыре бюллетеня. Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября 2021 года, срок увеличен в том числе для соблюдения противоковидных мер.

Сюжеты:
Нижний ТагилВыборы-2021
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