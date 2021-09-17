Замглавы Минстроя РФ и «Квадра» обсудили вопросы подготовки Курской области к зиме

Гендиректор «Квадры» подчеркивает, что в течение последних трех лет компания осуществила в Курске ряд мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, затратив на такие цели свыше 1,8 миллиарда рублей. Концессионное соглашение начало реализовываться в регионе ровно год назад. В течение такого срока объемы замены изношенных сетей возросли почти в два раза, причем все аварийные участки трубопровода уже заменены и введены в эксплуатацию. «Повышение качества и надежность теплоснабжения в Курске — наша главная задача», — обозначил планы дальнейшей работы Семен Сазонов.