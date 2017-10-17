Министр культуры Владимир Мединский посетил Екатеринбург

16 октября в Екатеринбург с частным визитом прибыл министр культуры РФ Владимир Мединский. В столице Урала чиновник посетил мультимедийный парк «Россия – моя история», учредителем которого является Министерство культуры.



Парк создан по инициативе президента России Владимира Путина и начал работу 3 сентября. Проект представляет мультимедийные экскурсии. Экскурсию для министра культуры провела директор парка Наталья Прошина, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Стоит отметить, что понедельник являлся выходным днём, и парк не работал, но для министра сделали исключение.