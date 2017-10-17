| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Министр культуры Владимир Мединский посетил Екатеринбург

17 октября 2017, 06:35Добавить новость
Екатеринбург,культура,отдых,Свердловская область,чиновники,Министерство культуры,визит
С частным визитом в столицу Свердловской области приехал министр культуры Владимир Мединский. Гость из Москвы посетил мультимедийный парк «Россия – моя история», который был создан по указу президента Путина.

16 октября в Екатеринбург с частным визитом прибыл министр культуры РФ Владимир Мединский. В столице Урала чиновник посетил мультимедийный парк «Россия – моя история», учредителем которого является Министерство культуры.

Парк создан по инициативе президента России Владимира Путина и начал работу 3 сентября. Проект представляет мультимедийные экскурсии. Экскурсию для министра культуры провела директор парка Наталья Прошина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Стоит отметить, что понедельник являлся выходным днём, и парк не работал, но для министра сделали исключение.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Нижнетагильский музей-заповедник организует международную выставку о Демидовых
13 сентября, 23:05
1 0
Звездопад Ориониды пройдет над Екатеринбургом в конце октября (ФОТО)
10 октября, 19:00
1 0
Луна «встретится» со звездой Альдебаран над Свердловской областью 9 октября (ФОТО)
9 октября, 19:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 50
Подписаться на новости