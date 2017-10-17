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Новости Нижнего Тагила

Заместители губернатора Свердловской области сохранят свои места

17 октября 2017, 13:30Добавить новость
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оставил состав вице-губернаторов без изменений.

Ранее исполнявшие обязанности заместителей губернатора Свердловской области останутся на своих местах. С указом Евгения Куйвашева приставка «и.о.» из их должностей была убрана.

 

Свои места сохранят Сергей Швиндт, Азат Салихов, Галина Кулаченко, Сергей Зырянов, Александр Высокинский и Павел Креков.

 

25 сентября Законодательное собрание Свердловской области согласовало первых вице-губернаторов – Владимира Тунгусова и Алексея Орлова. Вместе с ними в должности вступили министр соцполитики Андрей Злоказов и министр финансов Галина Кулаченко.

 

Ожидается, что в ближайшее время пройдет реформа правительства области, в результате которой может произойти слияние отдельных структур кабмина. После этого другие члены правительства будут назначены на свои должности, пишет URA.ru.

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