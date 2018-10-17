Губернатор Свердловской области повысил премии министрам

Документ был обнародован на портале правовой информации. В соответствии с указом должностной оклада для директора Госжилстройнадзора, министров правительства и директора департамента молодежной политики возрастет с 1,6 до 2,3 оклада.

Также увеличение премий ожидает уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, их ежемесячное денежное поощрение вырастет с 25,5 до 34,1 оклада.