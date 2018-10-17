Губернатор Свердловской области повысил премии министрам

Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении ежемесячного поощрения членам регионального правительства.
Документ был обнародован на портале правовой информации. В соответствии с указом должностной оклада для директора Госжилстройнадзора, министров правительства и директора департамента молодежной политики возрастет с 1,6 до 2,3 оклада.
Также увеличение премий ожидает уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, их ежемесячное денежное поощрение вырастет с 25,5 до 34,1 оклада.
Кроме того, были увеличены ежемесячные поощрения для работников свердловского избиркома. Для постоянных работников поощрение выросло со 160 до 220% от должностного оклада. Для председателей ТИКов премия увеличилась со 125 до 195% от оклада. Для председателя избиркома ежемесячное поощрение теперь составляет 270% от оклада, сообщает «Знак».