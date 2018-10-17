Инаугурация нового мэра Владислава Пинаева проходит в Нижнем Тагиле

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17 октября в 14:00 в зале Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка проходит церемония по инаугурации вновь избранного главы города – Владислава Пинаева.
Сюжеты: Нижний Тагил
На инаугурации присутствуют первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, первые лица города, представители общественности, а также депутаты, которые 15 октября единогласно выбрали Владислава Пинаева мэром Нижнего Тагила.
На церемонии новому главе города предстоит произнести слова торжественной присяги, а также получить поздравления от официальных лиц. Прямая трансляция инаугурации Владислава Пинаева TagilCity.ru.
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