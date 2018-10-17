Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru изучила явку депутатов на 14 заседаний городской думы Нижнего Тагила в 2017 и 2018 годах. В тройке антирейтинга по посещаемости депутатов оказались предприниматель, актер и выходец с ЕВРАЗ НТМК.

Вячеслав Малых: 5 пропусков, 9 посещений

Депутат Вячеслав Малых, работающий по округу №11, за всё время работы в городской думе пропустил пять заседаний по причине отпуска и командировки, а посетил – девять. В 2017 году на выборах народный избранник заручился поддержкой 71,4% голосов избирателей. Бенефициар «Нижнетагильского холодильника» набрал 6409 голосов.

Игорь Булыгин: 5 пропусков, 9 посещений

Такие же показатели по пропускам у Игоря Булыгина – депутата по единому избирательному округу от политической партии «Единая Россия». Худрук Нижнетагильского драматического театра пропустил 5 заседаний из-за командировок и посетил 9. При этом наибольшее количество пропусков зафиксировано в 2018 году – 4.

В разговоре с TagilCity.ru Игорь Булыгин признался, что пропуск заседаний гордумы – болевая точка для него как для депутата.

Я не собираюсь оправдываться, конечно. Для меня это болевая точка. Но дело в том, что есть регулярные фестивали, репетиции, другая деятельность, связанная с прямой работой. Никто не будет подстраиваться под мой график. Тем не менее, я стараюсь участвовать всех вопросах комиссии,сообщил Игорь Булыгин в разговоре с TagilCity.ru.

Никита Беркутов: 4 пропуска, 10 посещений

Депутат по ОИК №6 Никита Беркутов в отпуске провёл 4 заседания за всё время работы городской думы. За весь период он посетил 10 встреч депутатов. На выборах 2017 года набрал 62,2% и 5990 голосов избирателей. Стоит отметить, Никита Беркутов являлся председателем конкурсной комиссии по выборам главы города.

Количество пропусков выросло на 4% Согласно статистике, суммарное число пропусков в 2017 году составило 9%, в текущем – 2018-м – этот показатель возрос до 13%.

Депутатов, которые сочли нужным присутствовать на всех очередных заседаниях в 2017 году, всего 50%. В 2017 году этот показатель упал до 35,7%. Так что среднее количество примерных депутатов Нижнего Тагила – всего 43%, меньше половины.

Дума текущего – седьмого – созыва действует в Нижнем Тагиле с октября 2017 года. За этот период было проведено в общей сложности 14 заседаний.

Информация на официальном сайте города о посещении депутатами заседаний Нижнетагильской городской Думы публикуется в соответствии с Решением №71-П от 26.10.2017 в целях информирования жителей о деятельности представительного органа власти, по аналогии с Государственной Думой. Специальной формы предоставления сведений не утверждено,пояснили TagilCity.ru в городской думе Нижнего Тагила.

Избрался – обязан ходить? Городская дума Нижнего Тагила седьмого созыва состоит из 28 депутатов. Каждый из них, став представителем народа, взял на себя обязанность ходить на заседания представительного органа власти. По регламенту такие встречи думы являются основной формой работы депутатов.

Очередные заседания проводятся не реже одного раза в месяц. Возникает вопрос: можно ли выделить время и заранее спланировать посещение мероприятия?

Участие в заседаниях – одна из основных обязанностей депутата, а не право. Только там решаются вопросы жизни муниципалитета и его жителей. К сожалению, некоторые депутаты и это место используют как рычаг воздействия на коллег, срыв заседаний и прочий политический шантаж. Много сталкиваюсь с таким явлением в малых городах и в муниципальных округах, что многие после избрания не посещают заседания регулярно,отметил в беседе с TagilCity.ru Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

Основными причинами пропусков у тагильских депутатов, по официальным данным, стали «отпуск», «работа» и «командировки». При этом самым спорным пунктом этого перечня является именно «работа»: ведь почти все депутаты – еще где-то трудоустроены, но почему один народный избранник находит время на совещание в думе, а другой – нет?

Сложнее всего, я думаю, приходится депутатам, работающим на неосвобожденной основе. В большинстве своём это руководители подразделений на крупных предприятиях, директора муниципальных учреждений, к профессиональным полномочиям которых добавилась депутатская деятельность на общественных началах, пояснил сложившуюся ситуацию председатель городской думы Алексей Пырин.

У депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера есть на этот счёт своё мнение:

Люди, избравшись в местные Думы теряются, не знают, что делать. Некоторым кажется попадание в думу им обеспечит манну небесную, а её нет, и люди теряют интерес, многие приходят для статуса и их не очень волнует думская деятельность.

Все пропуски – уважительные В пресс-службе городской думы Нижнего Тагила отметили, что все пропуски являются уважительными.

Все случаи пропусков заседаний депутатами носят уважительный характер, специальных проверок не проводится. Дополнительно хочется отметить, что 26 депутатов из 28 работают в городской Думе на неосвобожденной основе, совмещая депутатскую работу с профессиональной деятельностью, прокомментировала Наталья Масальская, пресс-секретарь городской думы Нижнего Тагила.

Интересно, что информацию о предстоящих заседаниях очередных комиссий все депутаты получают за пять дней до события. О том, что депутат не сможет посетить заседание, он обязан сообщать не позднее, чем за сутки.

Тем не менее, человеческий фактор имеет место. У представителей общественности есть свой взгляд, как должна строиться работа думы, даже если были зафиксированы пропуски.

Все, кто пропускает, должны быть в курсе, кто и чем занимается в думе. Я думаю, что каждый прогул должен рассматриваться на комиссии по этике. Если прогул уважительный, то обязательно нужно знакомиться с повесткой заседания, внести предложения по теме, быть в курсе дел. А если 2-3 неуважительных пропуска, то нужно привлекать к ответственности. Если некогда ходить, то зачем нужно было лезть в думу? Можно, например, кого-то доверенности посылать на заседания, отметил общественный деятель Андрей Волегов.

Трудно быть депутатом? Труд депутата, конечно, не заканчивается на 100% явке. Большая ответственность ложится в течение всего срока исполнения обязанностей народного избранника.

В среднем на каждого депутата приходится около 18 тысяч избирателей, которые имеют свои проблемы. В частности, Вячеслав Малых работает на избирательном округе №11, где числится 21 758 избирателей. На депутата округа №6 Никиту Беркутова приходится 21 197 избирателей. Депутат-единоросс Игорь Булыгин, в свою очередь, трудится по единому избирательному округу.