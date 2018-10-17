Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев номинирован на звание «Политик года»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев стал одним из номинантов бизнес-премии «Человек года». Тагильский мэр является претендентом на звание «Политик года».
Организаторы премии представили Владислава Пинаева предшественником Сергея Носова, которому удалось выйти из тени прежнего главы и работать на том же уровне.
Предшественник Пинаева — Сергей Носов — знаковая фигура не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области. Несмотря на статус прежнего главы, новому мэру города удалось выйти из его тени и работать не хуже,говорится в описании номинанта.
Победитель будет определён по итогам трёхступенчатой системы оценки, в которой без труда могут принять участие интернет-пользователи.
Во внимание попадёт период от ноября 2017 года до середины октября 2018-го.
Организатором события является журнал «Деловой квартал», а награждать лидера номинации будет агентство URA.RU.
Помимо мэра Нижнего Тагила на звание «Политик года» претендуют Евгений Ройзман, Людмила Бабушкина, Игорь Володин, Александр Якоб, Илья Захаров, Александр Высокинский и Виктор Маслаков.