Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев номинирован на звание «Политик года»

Организаторы премии представили Владислава Пинаева предшественником Сергея Носова, которому удалось выйти из тени прежнего главы и работать на том же уровне.

Предшественник Пинаева — Сергей Носов — знаковая фигура не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области. Несмотря на статус прежнего главы, новому мэру города удалось выйти из его тени и работать не хуже,говорится в описании номинанта.

Победитель будет определён по итогам трёхступенчатой системы оценки, в которой без труда могут принять участие интернет-пользователи.

Во внимание попадёт период от ноября 2017 года до середины октября 2018-го.

Организатором события является журнал «Деловой квартал», а награждать лидера номинации будет агентство URA.RU.