Экс-премьер Свердловской области Денис Паслер рассказал о работе губернатором

Денис Паслер рассказал, что Свердловская и Оренбургская области в управлении принципиально различаются. В регионах отличается экономика, там работаю разные предприятия. Сначала, с его слов, ему пришлось столкнуться с рядом сложностей, понять специфику региона.

Одинаковых регионов нет, и это нормально, это формирует величие нашей страны, каждый дополняет друг друга,говорит Паслер.

Губернатор рассказал, что после переезда в Оренбург перестал читать свердловские новости, информацию он получает от своей пресс-службы. Паслер заявил, что планирует развивать сотрудничество со Свердловской областью.

На вопрос за «Урал» или «Оренбург» будет болеть в Премьер-лиге Паслер ответил: