Экс-премьер Свердловской области Денис Паслер рассказал о работе губернатором
Сегодня, 11:16ПолитикаФото: Страница Дениса Паслера в соцсети
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Выставку «Дорога-2019» вчера посетил экс-премьер Свердловской области, а ныне губернатор Оренбуржья Денис Паслер, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Денис Паслер рассказал, что Свердловская и Оренбургская области в управлении принципиально различаются. В регионах отличается экономика, там работаю разные предприятия. Сначала, с его слов, ему пришлось столкнуться с рядом сложностей, понять специфику региона.
Одинаковых регионов нет, и это нормально, это формирует величие нашей страны, каждый дополняет друг друга,говорит Паслер.
Губернатор рассказал, что после переезда в Оренбург перестал читать свердловские новости, информацию он получает от своей пресс-службы. Паслер заявил, что планирует развивать сотрудничество со Свердловской областью.
На вопрос за «Урал» или «Оренбург» будет болеть в Премьер-лиге Паслер ответил:
Ничего личного, но я за «Оренбург».
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