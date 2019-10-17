На территории бывшего завода ВМЗ нашли тело 14-летнего мальчика
Сегодня, 14:41ПолитикаФото: страница Ахмед Мамедова ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 16 октября, в Нижнем Тагиле на территории бывшего завода ВМЗ был найден труп 14-летнего подростка, сообщают в следственном отделе Ленинского района.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила проводит доследственную проверку. Следователи подтвердили произошедшее, но от комментариев отказались. По словам знакомых, погибший жил на Красном камне.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей