Николай Валуев рассказал о продвижении Свердловской области
Сегодня, 08:45ПолитикаФото: РИА «Новый День»
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Екатеринбург посетили депутат Госдумы Николай Валуев и писатель Евгений Гришковец. Они рассказали о том, как нужно продвигать Свердловскую область, пишет «Новый день».
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Валуев полагает, что для развития привлекательности региона, нужно делать упор на национальный колорит. Например, использовать образы, созданные из уральских самоцветов.
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Видео: РИА Новый День
Гришковец охарактеризовал Екатеринбург как «амбициозный и мрачный город». С точки зрения туризма, по его мнению, сейчас регион не очень интересен, он подчеркнул, что в отпуск с семьей в столицу Урала точно не поехал бы. Однако архитектуру Екатеринбурга захотели бы посмотреть даже иностранные гости, но они о ней не знают, отметил писатель.
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