Николай Валуев рассказал о продвижении Свердловской области

Гришковец охарактеризовал Екатеринбург как «амбициозный и мрачный город». С точки зрения туризма, по его мнению, сейчас регион не очень интересен, он подчеркнул, что в отпуск с семьей в столицу Урала точно не поехал бы. Однако архитектуру Екатеринбурга захотели бы посмотреть даже иностранные гости, но они о ней не знают, отметил писатель.