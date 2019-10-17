В Нижнем Тагиле на два дня перекроют дорогу на улице Гвардейская
Сегодня, 09:56ПолитикаФото: pixabay.com
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Движение на автодороге по улице Гвардейская на участке от улицы Малышева до улицы Хохрякова будет закрыто 19–20 октября. Согласно постановлению администрации города, в этот период будет проведён ремонт теплотрассы.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Работы будет проводить МУП «Тагилэнерго». Компания установит дорожные знаки со указателями объезда ремонтной дороги.
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Напомним, ранее «Тагилэнерго» осуществляла ремонт теплотрассы на улице Балакинская.
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