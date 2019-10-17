Жарич назначен замначальника Управления президента РФ по общественным проектам
Сегодня, 15:34ПолитикаФото: Твиттер Алексея Жарича
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Свердловчанин Алексей Жарич назначен замначальника Управления президента России по общественным проектам, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что данное постановление подписано Антоном Вайно, главой администрации. Жарич работает в администрации президента с 2017 года, где отвечает за информполитику блока внутренней политики.
Жарич работал замдиректора «Уралвагонзавода», тогда он смог превратить выставку вооружений в Нижнем Тагиле в событие мирового масштаба. Сейчас выставка на полигоне Старатель больше не проводится.
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